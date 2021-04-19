Всегда существует сегмент клиентов, которые долгое время находились под постоянным давлением на собственную репутацию. Ежедневные информационные атаки лишают ресурсного состояния и психологически опустошают.

Что делать, если вы оказались в такой ситуации, рассказывает эксперт Дмитрий Бабинчук.

Такие клиенты, из-за психологической усталости, часто «опускают руки» и перестают заботиться о собственной репутационной гигиене. Они начинают думать, зачем «чистить» репутацию, если завтра она снова может «испачкаться»

Эксперт привел пример с аналогией из повседневной жизни:«Каждое утро, просыпаясь, мы занимаемся вопросами личной гигиены: умываемся, чистим зубы, идем в душ. Это естественная необходимость, продиктованная стандартам цивилизованного социума, которая годами превратилась в нашу ежедневную утреннюю привычку. У нас же не возникает вопрос, зачем сегодня идти в душ, если завтра это нужно будет делать снова, правда?» — спрашивает Дмитрий Бабинчук.

Он объясняет — с репутацией — точно также.

Уход за собственной «репутационной гигиеной», должен стать ежедневной привычкой. Тем более, если от заказчика это не потребует каких-то дополнительных экстра усилий.

Ранее, эксперт рассказывал, в чем заключается работа над построением собственного бренда и почему реанимация репутации — важнейший пункт.

Дмитрий Бабинчук

Эксперт по стратегическим коммуникациям и управлению репутацией