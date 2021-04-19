Киевлянину начислили за три месяца отопительного сезона более 68 тысяч гривен, несмотря на то, что он даже не проживал в квартире и уже несколько лет находился за пределами Украины.

Подробности сообщает «Телеграф».

«Киевтеплоэнерго» начало приписывать до моей квартиры излишки «якобы потребленного» тепла и стало выставлять соответствующие счета. В сентябре 2019-го появился первый «привет» от «Киевтеплоэнерго»: хотят 47 тыс. грн доплаты (непонятно за что). А за декабрь 2020 года поступил счет за отопление на 19 905 грн. За январь 2021 — счет на сумму 17 584 грн. За февраль 2021 — рекордный на 30 279 грн», — сообщил пострадавший мужчина.

Как заявили в Киевтеплоэнерго, начисления в платежках за тепло они якобы сделали правильно и ссылаются на пункт 12 постановления Кабмина №630.

В данном документе указано, что оплата за тепло распределяется между всеми, у кого нет квартирных счетчиков.

«Разница распределяется между потребителями, которые не имеют квартирных средств учета, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного средства учета воды исполнителю, пропорционально количеству жильцов квартиры в случае отсутствия утечек из общедомовой сети, что подтверждается актом обследования, который составляется исполнителем в присутствии не менее двух жильцов дома», — указано в документе.

В «Киевтеплоэнерго» также говорят, что если нет счетчиков отопления в квартирах, то общая стоимость отопления делится на все квартиры в доме и других вариантов нет.

«Даже если вы ничего не тратите, вам все равно производят начисление. И если нет квартирного счетчика, то перекрыть отопление вы не можете. В принципе, вы вообще ничего не можете сделать«, — подчеркнули в предприятии.

Как мы уже рассказывали ранее, жители Украины в 2020 году потратили 3 079 млрд грн, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Рост расходов произошел на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, Кабмин за последние месяцы принял два важных решения по тарифам для населения: был ограничен ценник на газ — на уровне 6,99 гривны за куб, также была определена цена на электроэнергию — с 1 апреля решено продлить действующий ценник — 1,68 гривны за киловатт.