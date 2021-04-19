Синоптик сообщила, когда в Украине установится по-настоящему теплая погода.

Об этом Народная правда рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Любовь Радкевич.

По ее словам, в день второго тура выборов президента Украины погода будет хорошей:«Что касается следующих выходных, 25 апреля (на этот день приходятся Вербное воскресенье у христиан восточного обряда), то там будет хорошая погода, солнечная и не слишком жаркая».

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Любовь Радкевич прогнозировала похолодание в начале текущей недели. По ее словам, в Украине возможны даже заморозки на почве.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, после 9 мая в Украине ожидается высокая температура воздуха — до плюс 30 градусов.