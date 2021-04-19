В Украине зафиксировано 6 506 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 2387 человек, выписаны из больниц — 1737, умерли — 214.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1953016 человек;

выздоровели — 1487677 человек;

летальных случаев — 40 000;

проведено ПЦР-тестов — 8958482.

Как сообщалось ранее, у COVID-19 существует несколько клинических этапов развития. Так, первая фаза длится примерно неделю, обычно она обусловлена действием самого вируса и проходит незаметно или с незначительными симптомами.

Стало известно, каким странам удалось справиться с эпидемией COVID-19 более успешно, чем другим. Такими странами стали те, где была сохранена вертикаль противоинфекционной защиты.