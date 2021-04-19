Погода в Украине существенно испортится, 20 апреля с Черного моря зайдет атмосферный вихрь с низким давлением в центре — циклон, который спровоцирует сильные дожди и ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сначала жертвой циклона станет юг, затем циклон, раскручиваясь, пойдет на восток и в центр.

Дожди, предупредила синоптик, могут быть сильными. К осадкам присоединится сильный ветер.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможные грозы. В Карпатах могут быть ливни.

В Киевской и Винницкой областях серьезных осадков не предвидится.

Температура воздуха в Украине: ночью 3 + 7 градусов, днем ​​+9 +13 градусов. В Киеве вторник будет холодным. Ночью 3 + 6, днем ​​10 + 12 градусов.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.