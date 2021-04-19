Министерство иностранных дел Украины объявило старшего сотрудника посольства РФ персоной нон-грата. До 22 апреля он должен покинуть страну,

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что россиянина высылают в связи с деятельностью, которая несовместима с его дипломатическим статусом, передает 24 канал.

По его словам, советник российского посольства в Киеве Евгений Черников, должен покинуть Украину в течение 72 часов. Решается также вопрос о возвращении в Украину Александра Сосонюка, консула из Санкт-Петербурга.

Замминистра МИДа Евгений Енин пояснил, что Украина имеет право на такой шаг по Венской конвенции.

Так, статья 9 документа утверждает, что государство может без объяснения причин объявить нежелательной персоной любого сотрудника дипломатической или консульской миссии.

Ранее, раскрыла подробности задержания украинского консула Александра Сосонюк в Санкт-Петербурге.

Как мы уже рассказывали ранее, посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО.