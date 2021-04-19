В Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздничных выходных.

Такое мнение озвучил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает «Украина 24».

«Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших», — рассказал министр.

Ранее Степанов предполагал, что напряженная ситуация с COVID-19 в Украине будет наблюдаться до 15 апреля, а после уровень заболеваемости может стабилизироваться.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали спад заболеваемости — выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине уже подтверждено более 1200 случаев повторного заражения COVID-19 на сегодняшний день.

А также, переболевших COVID-19 добровольцев планируют повторно заразить вирусом SARS-CoV-2 в рамках эксперимента.