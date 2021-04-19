Вакцинироваться от COVID-19 нужно всем, единственным противопоказанием является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины.

Такое заявление в комментарии ТСН сделал инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

«Сахарный диабет – одно из очень опасных заболеваний в плане коронавируса, который может на него наслоиться. Поэтому, если есть сахарный диабет, то нужно вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, и от пневмококковой инфекции», – отметила Булавинова.

Также она добавила, что можно вакцинироваться, если вы кормите грудью. В частности, и от коронавируса тоже. А если вы аллергик, то нужно сказать врачу на что именно у вас аллергия, тогда он решит какая вакцина вам лучше подойдет.

Как сообщалось ранее, в США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.

Накануне стало известно, каким странам удалось справиться с эпидемией COVID-19 более успешно, чем другим. Такими странами стали те, где была сохранена вертикаль противоинфекционной защиты.