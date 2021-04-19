Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, игнорируя карантин в Киеве, закатил вечеринку в гостинице в честь дня рождения жены Аллы Барановской.

Соответствующее видео «Стране» «слил» один из посетителей мероприятия.

Судя по интерьеру помещений, праздник проходит в ресторане киевского отеля Fairmont. Напомним, согласно правилам жесткого карантина, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы).

Один из помощников Тищенко на вопрос о вечеринке заявил, что праздник проходит у них дома. Однако, журналисты сняли машину Тищенко у отеля Fairmont. Другими словами, скорее всего, вечеринка проходила в отеле.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал ситуацию так:

“Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет… Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану. Мы пока изучаем информацию. Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиа скандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активноработающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат”.

Также уже известно, что полиция начала уголовное производство по факту вечеринки Тищенко. Правда, неясно, как будут проводить проверку, ведь за ночь следы вчерашней вечеринки можно было уже уничтожить, а свидетели, скорее всего, будут молчать.

