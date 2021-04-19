На южном побережье оккупированного Крыма будущих туристов ожидает новая серьезная проблеме — нехватка пресной воды.

Так, РИА «Новости» ссылаясь на «местные власти» сообщают, что даже при самом оптимистичном сценарии «подачи воды по графику не избежать».

К примеру, в муниципалитете Алушты из-за засухи уже решили со следующей недели сократить подачу воды для местных жителей с 10 до 5 часов в сутки. Согласно сообщению, это будет сделано для того, «чтобы летом не пришлось ограничивать водоснабжение туристов в отелях и санаториях».

Ранее, в начале февраля 2021 года появилась информация о том, что в водохранилищах естественного стока в оккупированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.

А в августе 2020 года графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах поблизости. В середине декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками.

Как мы уже рассказывали ранее, группа расследователей из Conflict Intelligence Team нашла большой российский военный лагерь на территории Крымского полуострова.

В то же время, в российском информационном пространстве часто упоминают несколько сценариев агрессии России против Украины.