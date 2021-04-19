В Православной церкви Украины (ПЦУ) напомнили, что Россия стянула к украинской границе наибольшее количество своих военных с самого начала войны на Донбассе, для запугивания украинцев.

Об этом свидетельствует обращение Синода ПЦУ ко всему миру и представителям власти РФ в частности, которое было опубликовано на официальном сайте.

«Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – не просто предложение из Гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации…мы не позволим опять набросить на нашу шею имперское ярмо», – заявили в ПЦУ.

Представители церкви призвали РФ остановить войну, покаяться и согласиться на справедливый мир, а российских военнослужащих и наемников – не принимать участия в преступлениях руководства.

«Обратите внимание на слова Писания: «Не обманывайтесь: Бог презренным не бывает. Что посеет человек, то и пожнет»… Это также касается и тех, кто в Украине ожидает «прихода Путина». Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу», – сказано в заявлении ПЦУ.

Под обращением Синода ПЦУ подписались митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, украинские митрополиты, епископы и архиепископы.

Как мы уже рассказывали ранее, концентрация военных России у границ с Украиной самая большая, начиная с 2015 года, но украинские военные готовы дать достойный отпор.

Также стало известно, что СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.