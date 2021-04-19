Переболевших COVID-19 добровольцев планируют повторно заразить вирусом SARS-CoV-2 в рамках эксперимента. Он проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.

Подробности сообщает пресс-служба Оксфордского университета, который объявил о начале исследования.

Так, эксперимент с повторным заражением переболевших COVID-19 необходим для установления уровня иммунного ответа, который сможет предотвратить заболевание, и как иммунная система человека отреагирует на вирус во второй раз. Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к COVID-19, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.

Эксперимент будет проходить в два этапа — с разными группами участников на каждом этапе. В ходе первого, который начнется в апреле текущего года, добровольцы получат «минимальную дозу» COVID-19. Для этого этапа университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования будут помещены на карантин как минимум на 17 дней. Они также пройдут многочисленные обследования, включая компьютерную томографию легких.

Второй этап начнется летом 2021 года. Все участники будут инфицированы «стандартизированной дозой» вируса, объем которой планируется установить во время первого этапа.

Исследование планируется завершить в течение 12 месяцев.

Как мы уже рассказывали ранее, врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в Украине. По его мнению, уже в течение ближайших 2-3 недель ситуация улучшится.

Тем временем, в США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.