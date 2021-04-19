Международный фонд и Украина должны принять решение по двум ключевым вопросам: антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что в январе, когда была миссия, к Украине было много вопросов, сейчас их меньше: «Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить».

При этом в вопросе тарифов на газ проблем, по его словам, нет. Но ситуация на рынке электроэнергии у кредитора вызывает опасения. Однако в Кабмине готовят возможное решение проблемы без повышения тарифов.

«По большому счету, каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. Драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдет в предварительные условия», – пояснил Марченко.

Накануне Международный валютный фонд спрогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.