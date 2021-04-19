В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 19 апреля.

В большинстве областей сегодня будет пасмурно, на западе и крайнем юге кратковременные осадки. При этом местами в центре, на севере и востоке переменная облачность.

Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

Синоптики обращают внимание на то, что в ночь на 19 апреля в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки были 0-3° (I уровень опасности, желтый).

19 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.