В Украине 45% тех, кто достиг 60-летия, уже через шесть лет вынуждены работать до 63 или 65 лет. Это произойдет из-за ужесточения требований к стажу.

Решение о введении новых требований к стажу принято еще в 2017 году.

Январь 2022.

Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, вынуждены работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на предприятиях, которые не работают, а стаж учитывался.

Январь 2023-го.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 30 лет стажа. Уже это требование не сможет выполнить немало украинский, отмечает Ткаченко.

Постепенно количество тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет, будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 лет стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го: