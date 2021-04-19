Российский наемник на оккупированном Донбассе выстрелил из автомата в подростка 15 лет и боевики пытаются «повесить» это преступление на ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, разведчикам которого удалось перехватить разговор оккупантов.

Как стало известно, преступление против гражданского лица совершил военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск.

После совершенного он предпринял попытку скрыться. Однако преступника задержали пророссийские наемники вблизи населенного пункта Счастье на Луганщине. Доказательством этого стал перехваченный телефонный разговор боевиков.

В ГУР МО Украины отмечают, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Скрывая свое участие в пытках и убийствах, оккупанты прибегают к провокациям и обвиняют в обстрелах мирного населения ВСУ», – рассказали в Минобороны.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский считает, что Донбасс, а также оккупированный Крым станут мертвыми территориями, куда не будут приезжать даже туристы.

Также стало известно, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупированные Донбасс и Крым, ведь речь не идет о территориальном споре – мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.