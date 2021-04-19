Пророссийские боевики три раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе за сутки 19 апреля. К счастью, в результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Сводку обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вражеские обстрелы зафиксированы недалеко от поселка Пивденное. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

В районе Майорского оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, боевики произвели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в районе населенного пункта Зайцево.

«В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, российский наемник на оккупированном Донбассе выстрелил из автомата в подростка 15 лет и боевики пытаются «повесить» это преступление на ВСУ.

А представители ПЦУ призвали РФ остановить войну, покаяться и согласиться на справедливый мир, а российских военнослужащих и наемников – не принимать участия в преступлениях руководства.