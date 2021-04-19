В Украине уже подтверждено более 1200 случаев повторного заражения COVID-19 на сегодняшний день.

Соответствующий данные обнародовал генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина, передает Укринформ. Эти данные собраны по состоянию на март 2021 года.

Под повторно зараженными в данном случае имеются в виду лишь те пациенты, диагноз которых и при первом, и при втором заражении был подтвержден лабораторно и внесен в базу Минздрава.

Отмечается, что дважды переболевших может быть больше, чем попало в официальную статистику.

Изучая срок активности антител к COVID-19 у переболевших, эпидемиологи установили, что второй раз пациенты заражались в основном в течение трех-пяти месяцев после выздоровления.

При этом были единичные случаи, когда человек заражался повторно уже через полтора месяца после первого выздоровления после COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 6 506 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

А переболевших COVID-19 добровольцев планируют повторно заразить вирусом SARS-CoV-2 в рамках эксперимента.