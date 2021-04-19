Некоторые области близки к выходу из «красной» зоны адаптивного карантина.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет об областях в центральной и западной Украине. Шмыгаль также рассказал, что в целом по Украине для больных COVID-19 выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Заняты на сегодняшний день – 44 415:

«Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась».

«У нас уже есть опыт празднования таких важных праздников (речь о Пасхе, — ред.). Хоть у нас и продолжается вакцинация, но скопление людей на сегодняшний день до сих пор представляет угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам нужно быть рассудительными», — заявил в свою очередь президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщила инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, вакцинироваться от COVID-19 нужно всем, единственным противопоказанием является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины.

Как сообщалось, в США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.

