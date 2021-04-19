Двенадцать европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Подписи под документом, утверждающим создание так называемой Суперлиги поставили 6 клубов из Англии (“Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”), 3 из Испании (“Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”) и еще 3 из Италии (“Ювентус”, “Милан”, “Интер”).

Как говорится в официальном заявлении, в ближайшее время к лиге присоединятся еще три клуба.

Интересно, что клубы объявили о создании Суперлиги за день до того, как УЕФА планировал провести презентацию новой реформы Лиги чемпионов. UA.Футбол пишет, что уже экс-председатель ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли (шеф “Ювентуса”) до сегодня считался союзником главы УЕФА Александера Чеферина.

Планы по созданию Суперлиги были осуждены премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Лейбористской партии Киром Стармером. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал французские клубы за отказ от участия в проекте Суперлиги.

Также известно, что клубы-создатели лиги намерены вести дискуссии с УЕФА и ФИФА, чтобы установить “партнерские отношения на благо новой лиги и футбола в целом”.

“Создание Суперлиги происходит в тот момент, когда глобальная пандемия усилила нестабильность существующей европейской футбольной экономической модели. На протяжении последних лет клубы-основатели лиги имели перед собой цель улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований, и найти такой формат соревнования, чтобы топ-клубы и игроки могли соревноваться друг с другом на регулярной основе. Пандемия показала, что стратегическое видение и последовательный коммерческий подход являются необходимыми для усиления ценности и поддержки всей европейской футбольной пирамиды. В последние месяцы между разными футбольными сторонами велись интенсивные переговоры. Клубы-основатели считают, что существующие предложения не решали фундаментальные проблемы, такие как проведения высококачественных матчей и дополнительной финансовой поддержки для футбольной пирамиды в целом”, — говорится в заявлении.Формат соревнования

20 участников. 15 клубов-основателей и квалификация для еще пяти команд каждый год согласно достижениям в прошлом сезоне.

Матчи будут проходить посреди недели, чтобы клубы-участники лиги продолжали участие в национальных чемпионатах.

Старт турнира в августе. Клубы разделены на две группы по десять команд, матчи проводятся дома и на выезде. Первые три команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, четвертые и пятые команды оспорят еще одно место в 1/4, проведя плей-офф. Начиная с четвертьфинала плей-офф состоит из двух матчей, финал состоит из одной игры на нейтральном поле.

Планируется создание альтернативной женской лиги.

“Новый ежегодный турнир будет способствовать значительному экономическому развитию и поддержке европейского футбола благодаря неограниченным платежам солидарности. Они будут расти с увеличением доходов лиги. Эти платежи солидарности будут значительно выше, чем те, которые генерируются нынешними евротурнирами. Ожидаются, что они будут выше 10 миллиардов евро. Соревнование будет иметь устойчивое финансовое основание, при этому клубы-основатели будут иметь прописанную систему расходов. В обмен на их обязательства, клубы-основатели получат 3.5 миллиарда евро исключительно на поддержку своих инвестиционных вкладов в инфраструктуру и компенсацию потерь от пандемии», — говорится в заявлении.

Известно, что спонсором нового турнира выступит американский финансовой холдинг JP Morgan.

“Мы будем на каждом уровне помогать футболу занять соответствующее ему место в мире. Футбол – единственный в мире глобальный вид спорта, у него четыры миллиарда болельщиков. Мы, большие клубы, должны удовлетворить их желания”, — комментирует Флорентино Перес, президент “Реала” и первый председатель правления Суперлиги.

“12 клубов-основателей представляют миллиарды болельщиков по всему миру. Мы выиграли 99 трофеев. Мы объединились в этот критический момент, чтобы трансформировать европейские соревнования, чтобы обеспечить нашей любимой игре долгосрочное будущее. Мы сможем укрепить солидарность, предоставляя болельщикам и футболистам-любителям регулярные топ-матчи, которые будут подпитывать их страсть к игре и будут предоставлять им образцы для подражания”, — говорит Андреа Аньелли, председатель “Ювентуса” и сопредседатель Суперлиги.

“Объединив лучшие клубы и лучших игроков мира для регулярных матчей между собой, Суперлига открывает новую главу в европейском футболе. Она обеспечит топ-соревнование в топ-условиях и увеличит финансовую поддержку для всей футбольной пирамиды”, — отмечает Джоэл Глейзер, сопредседатель “Манчестер Юнайтед” и сопредседатель Суперлиги.

Инициатором создания нового турнира стали президент “Реала” Флорентино Перес и американские владельцы трех клубов АПЛ (“Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль”, “Арсенал”).

УЕФА, английская футбольная ассоциация, королевская футбольная ассоциация Испании, итальянская футбольная федерация, английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А выступили с совместным заявлением, осуждающим отступников:

“Мы рассмотрим все доступные нам меры, на всех уровнях (юридическом и спортивном), чтобы предотвратить это. Футбол базируется на соревновательным принципе. Он не может быть другим”.



