Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупированные Донбасс и Крым, ведь речь не идет о территориальном споре – мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.

Такое мнение в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс.

«Возвращаясь к 1995 году, НАТО выпустило Исследование по вопросам расширения (Study on NATO Enlargement). Многие люди забыли, что например Латвия до 2007 года имела нерешенный пограничный вопрос с Россией. В 1945 году Россия забрала часть нашей территории и заявила, что это часть РСФСР. Эстония также имела похожую ситуацию с частью их территории. Когда мы начали присоединение к НАТО и ЕС, обе организации сказали, что они могут принять исключительно членов без территориальных споров. Мы и наши эстонские друзья подписали договор о границе, который ратифицировали парламенты Латвии и России. Договор Эстонии все еще в процессе ратификации», – отметил министр.

При этом он отмечает, что у Грузии и Украины (обе страны намерены стать членами НАТО) другая ситуация, ведь Южная Осетия, Абхазия и Крым оккупированы вооруженными силами РФ:

«Южная Осетия и Абхазия декларировали так называемую «независимость». Никто, кроме России и еще пожалуй нескольких стран, этого не признали. Крым – это немного другая история. Мы признаем Украину в ее международно признанных границах, что означает, что мы признаем Крым частью Украины. Поэтому мы думаем, что нет никакого территориального спора между Украиной и Россией, или между Грузией и Россией».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО. По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной.