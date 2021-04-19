2 марта, у христиан восточного обряда начинается самый важный и строгий пост — Великий пост.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в дни Великого поста христиане должны больше времени уделять церковной молитве. В первую неделю с понедельника по четверг необходимо посетить вечерние богослужения. Обязательно надо побывать на богослужениях в четвертую неделю поста — Крестопоклонную, а также в субботу пятой недели (4 апреля) — на богослужении с чтением Акафиста Богородицы, а также на литургии Преждеосвященных Даров. Важно помолиться и во время богослужений в Страстную седмицу.
Великий пост: как правильно поститься без вреда для здоровья
Великий пост — ограничения в еде
В понедельник, среду и пятницу нужно употреблять пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке — свежие, сушеные или моченые фрукты и овощи, орехи.
Во вторник и четверг разрешена горячая еда без масла, в субботу и воскресенье — горячая еда с растительным маслом. 7 апреля, 12 апреля — разрешена рыба, а 11 апреля — рыбная икра.
Исключения в еде допускаются для больных, пожилых людей, беременных или кормящих матерей, подростков, тех, кто занимается тяжелым физическим трудом.
Велики пост — календарь питания
(подготовило издание Факты)
Первая неделя, 2−8 марта
2 марта, понедельник, — строгий пост, полное воздержание от пищи
3 марта, вторник, — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб
4 марта, среда, — сухоядение
5 марта, четверг, — сухоядение
6 марта, пятница, — сухоядение
7 марта, суббота, — горячая пища с растительным маслом
8 марта, воскресенье, — горячая пища с растительным маслом, вино
Вторая неделя. 9−15 марта
9 марта, понедельник, — горячая пища с маслом
10 марта, вторник, — горячая пища с маслом
11 марта, среда, — горячая пища с маслом
12 марта, четверг, — горячая пища с маслом
13 марта, пятница, — горячая пища с маслом
14 марта, суббота, — горячая пища с маслом, вино
15 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино
Третья неделя, 16−22 марта
16 марта, понедельник, — горячая пища с маслом
17 марта, вторник, — горячая пища с маслом
18 марта, среда, — горячая пища с маслом
19 марта, четверг, — горячая пища с маслом
20 марта, пятница, — горячая пища с маслом
21 марта, суббота, — горячая пища с маслом
22 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино
Четвертая неделя, 23−29 марта
23 марта, понедельник — горячая пища с маслом
24 марта, вторник — горячая пища с маслом
25 марта, среда — горячая пища с маслом
26 марта, четверг — горячая пища с маслом
27 марта, пятница — горячая пища с маслом, вино
28 марта, суббота — горячая пища с маслом
29 марта, воскресенье — горячая пища с маслом, вино
Пятая неделя, 30 марта — 5 апреля
30 марта, понедельник, — горячая пища с маслом
31 марта, вторник, — горячая пища с маслом
1 апреля, среда, — горячая пища с маслом
2 апреля, четверг, — горячая пища с маслом
3 апреля, пятница, — горячая пища с маслом
4 апреля, суббота, — горячая пища с маслом, вино
5 апреля, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино
Шестая неделя, 6−12 апреля
6 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом
7 апреля, вторник, Благовещение Пресвятой Богородицы, — горячая пища с маслом, рыба, вино
8 апреля, среда — горячая пища с маслом
9 апреля, четверг — горячая пища с маслом
10 апреля, пятница — горячая пища с маслом
11 апреля, Лазарева суббота, — горячая пища с маслом, рыбная икра, вино
12 апреля, воскресенье, Вход Господень в Иерусалим, — горячая пища с маслом, рыба, вино
Седьмая неделя, Страстная, 13−19 апреля
13 апреля, Великий понедельник, — сухоядение
14 апреля, Великий вторник, — сухоядение
15 апреля, Великая среда, — сухоядение
16 апреля, Великий четверг, — горячая пища с маслом
17 апреля, Великая пятница, — строгий пост, полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы (полотна с изображением Тела Иисуса Христа) во время церковной службы
18 апреля, Великая суббота, — холодная пища без масла
19 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха — любая пища.