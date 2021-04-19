2 марта, у христиан восточного обряда начинается самый важный и строгий пост — Великий пост.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в дни Великого поста христиане должны больше времени уделять церковной молитве. В первую неделю с понедельника по четверг необходимо посетить вечерние богослужения. Обязательно надо побывать на богослужениях в четвертую неделю поста — Крестопоклонную, а также в субботу пятой недели (4 апреля) — на богослужении с чтением Акафиста Богородицы, а также на литургии Преждеосвященных Даров. Важно помолиться и во время богослужений в Страстную седмицу.

Великий пост: как правильно поститься без вреда для здоровья

Великий пост — ограничения в еде

В понедельник, среду и пятницу нужно употреблять пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке — свежие, сушеные или моченые фрукты и овощи, орехи.

Во вторник и четверг разрешена горячая еда без масла, в субботу и воскресенье — горячая еда с растительным маслом. 7 апреля, 12 апреля — разрешена рыба, а 11 апреля — рыбная икра.

Исключения в еде допускаются для больных, пожилых людей, беременных или кормящих матерей, подростков, тех, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Велики пост — календарь питания

(подготовило издание Факты)

Первая неделя, 2−8 марта

2 марта, понедельник, — строгий пост, полное воздержание от пищи

3 марта, вторник, — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб

4 марта, среда, — сухоядение

5 марта, четверг, — сухоядение

6 марта, пятница, — сухоядение

7 марта, суббота, — горячая пища с растительным маслом

8 марта, воскресенье, — горячая пища с растительным маслом, вино

Вторая неделя. 9−15 марта

9 марта, понедельник, — горячая пища с маслом

10 марта, вторник, — горячая пища с маслом

11 марта, среда, — горячая пища с маслом

12 марта, четверг, — горячая пища с маслом

13 марта, пятница, — горячая пища с маслом

14 марта, суббота, — горячая пища с маслом, вино

15 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино

Третья неделя, 16−22 марта

16 марта, понедельник, — горячая пища с маслом

17 марта, вторник, — горячая пища с маслом

18 марта, среда, — горячая пища с маслом

19 марта, четверг, — горячая пища с маслом

20 марта, пятница, — горячая пища с маслом

21 марта, суббота, — горячая пища с маслом

22 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино

Четвертая неделя, 23−29 марта

23 марта, понедельник — горячая пища с маслом

24 марта, вторник — горячая пища с маслом

25 марта, среда — горячая пища с маслом

26 марта, четверг — горячая пища с маслом

27 марта, пятница — горячая пища с маслом, вино

28 марта, суббота — горячая пища с маслом

29 марта, воскресенье — горячая пища с маслом, вино

Пятая неделя, 30 марта — 5 апреля

30 марта, понедельник, — горячая пища с маслом

31 марта, вторник, — горячая пища с маслом

1 апреля, среда, — горячая пища с маслом

2 апреля, четверг, — горячая пища с маслом

3 апреля, пятница, — горячая пища с маслом

4 апреля, суббота, — горячая пища с маслом, вино

5 апреля, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино

Шестая неделя, 6−12 апреля

6 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом

7 апреля, вторник, Благовещение Пресвятой Богородицы, — горячая пища с маслом, рыба, вино

8 апреля, среда — горячая пища с маслом

9 апреля, четверг — горячая пища с маслом

10 апреля, пятница — горячая пища с маслом

11 апреля, Лазарева суббота, — горячая пища с маслом, рыбная икра, вино

12 апреля, воскресенье, Вход Господень в Иерусалим, — горячая пища с маслом, рыба, вино

Седьмая неделя, Страстная, 13−19 апреля

13 апреля, Великий понедельник, — сухоядение

14 апреля, Великий вторник, — сухоядение

15 апреля, Великая среда, — сухоядение

16 апреля, Великий четверг, — горячая пища с маслом

17 апреля, Великая пятница, — строгий пост, полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы (полотна с изображением Тела Иисуса Христа) во время церковной службы

18 апреля, Великая суббота, — холодная пища без масла

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха — любая пища.