24 апреля в Украине христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье и освящают веточки вербы.

В народе верят в удивительные свойства освященной вербы. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас самые главные. 1. Веточку освященной вербы сажают возле колодца (она быстро прорастает). Считается, что такая верба вытягивает грязь и ил из воды.2. В древности, когда рождалась девочка, повитухи клали рядом в колыбель гроздь калины (чтобы была красивой) и освященную вербу (чтобы беда обходила стороной).3. Считается, что веточка освященной вербы помогает потушить пожар.4. Освященная верба останавливает сильный ветер и град.5. Веточкой освященной вербы бьют детей, чтобы росли здоровыми и счастливыми.6. Ивовые котики, если их съесть, облегчают боль в горле.7. Веточкой освященной вербы выгоняют скот на пастбище, чтобы он был здоровым и послушным.8. Веточку вербы бросают в печь, когда пекут паски (куличи). Тогда, говорят, они особенно удаются.9. Веточку ивы сажают возле дома девушки. Если прорастет – то скоро замуж девушка выйдет.10. Освященную вербу кладут в гроб, чтобы покойнику «было легко на том свете».

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