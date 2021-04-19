25 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

В народе есть свои традиции и правила празднования Вербного воскресенья, о которых вам расскажет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Что празднуем 25 апреля?

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). В этом году Вербное воскресенье – 25 апреля.Читайте также: Что такое Вербное воскресенье и что нужно делать в этот день — ответы священника

В этот день вспоминается, как Спаситель въезжал в Иерусалим на ослике, а люди устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. Праздник еще называют Пальмовым воскресеньем.

Почему святим вербу?

В Украине не растут пальмы, поэтому традиционно святят веточки, которые распускаются одними из первых, — ивы и вербы.

Отсюда и название – Вербное воскресенье.

Что нельзя делать в этот день?

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя устраивать шумные празднования, застолья, пить алкоголь (но разрешается немного вина и рыба).

Нельзя тяжело работать, стоит также отложить всю домашнюю работу, кроме кормления домашних животных.

Нельзя готовить горячие блюда.

Не стоит выгонять скот на пастбище.

Что надо делать в этот день?

На Вербное воскресенье идут в церковь, где молятся и освящают вербу.

Считается, что освященная верба – целебная, поэтому одной веточкой легонько бьют всех родных, чтобы были здоровы.

В народе также рекомендуют пересаживать комнатные растения.

Съедают по 9 ивовых «котиков» – «для здоровья».

А если и выгоняют скот на пастбище – то веточкой вербы.

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