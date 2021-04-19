Православные христиане 1 апреля празднуют Вербное воскресенье, которая зависит от даты Пасхи. Вход Господень в Иерусалим отмечают в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Светлого Пасхального Воскресения, которое в 2021 году выпадает на 24 апреля.

История этого праздника уходит корнями в 30 лет нашей эры. Согласно легенде, пришел Иисус на осле в Иерусалим. К этому времени он три года скитался, проповедуя слово Божие. Именно тогда в так называемую Пальмовое воскресенье Христа встречали аплодисментами, а дорогу перед ним устилали одеждой и пальмовыми ветвями, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на news.siteua .

Большинство христиан живут в естественных условиях, где не растут тропические деревья. Ветви пальмы на постсоветском пространстве заменили вербными, в Италии — оливковыми, во Франции — розмариновое.

Символ Вербного воскресенья — веточки вербы приносят в дом накануне вечером. Утром, в воскресенье, их необходимо освятить в церкви. После освящения иву считают поистине волшебной, ей приписывают множество положительных качеств — она защищает жилье от злых духов, пожаров, а если скормить почки Домашние животные — они не будут болеть.

Вербное воскресенье торжественно не отмечают, ведь праздник выпадает на дни Великого поста, когда запрещены шумные гуляния. Нельзя заниматься уборкой или шить. Зато можно пересаживать комнатные растения. Подобные действия помогут разбогатеть, были уверены люди.

В древности считали, что в Вербное воскресенье за обеденным столом должна собраться вся семья. На столе могут присутствовать злаковые блюда, постная выпечка, без мяса, но разрешается рыба и в небольших количествах вино. Вся еда на столе не должна быть горячей.

В целительные способности ветвей ивы верят до сих пор. Больного человека надо слегка побить освященными веточками по спине, приговаривая, «Не я бью, верба бьет».

Выбрасывать освященные веточки вербы нельзя — можно навлечь на семью бедность и болезни. Ветви весь год держат в доме, возле икон, а затем сжигают или относят к реке и пускают по течению. Ранее веточки вербы вкладывали в руки покойника поскольку верили, что он воскреснет и встретит в загробной жизни Христа.

По поверью, ива впитывает всю отрицательную энергию дома, поэтому через 12 месяцев старые ветви заменяют новыми. В некоторых странах прошлогоднюю иву относят на могилы умерших родственников.

Отметим, христиане западного обряда будут праздновать Пасху на неделю раньше, уже завтра, 1 апреля.

Напомним, во время Пасхальных праздников Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов , которые будут курсировать на популярных направлениях.

Напомним также, что в прошлом году Рождество по григорианскому календарю стало официально праздничным днем.

Напомним, на Пасху украинцы получат дополнительный день для отдыха — 3 мая. Таким образом, пасхальные выходные продлятся целых три дня.