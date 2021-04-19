Россия продолжает наращивать военную мощь на границах с Украиной. Так, накануне Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря. Помимо этого Москва угрожает выслать 152 тысячи украинцев, которые работают в РФ нелегально.

«Сегодня» отмечает, что если такими темпами Москва будет двигаться дальше, то уже в конце апреля численность российских военных у украинских рубежей возрастет до восьмидесяти тысяч. В последний раз Россия в таких масштабах поднимала войска в 2014 году.

«Туда подходят все новые и новые силы. Я думаю, что если дойдет до войны в мае, а речь идет о мае, о большой глубокой операции в Украине, то там будет не 80 тысяч. Там будет раза в два больше», – говорит российский эксперт Павел Фельгенгауэр.

Издание со ссылкой на пограничников Харьковской области отмечает, что визуально перемещений российских войск не наблюдают. Охранники границы при этом констатируют, что для переброски своих войск к границе россиянам понадобится совсем немного времени.

«Если брать среднее время, то где-то несколько часов им понадобится, чтобы подойти», – говорит начальник отдела пограничной службы «Ольховатка» Андрей Давыденко.

В российском информационном пространстве часто упоминают несколько сценариев агрессии России против Украины:

вторжение из Крыма, высадка морского десанта в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Цель – добраться до днепровской воды;

все то же, что и в первом, но дополнительно Россия захочет захватить Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и пробьет себе сухопутный коридор в Крым и отрежет Украину от Азовского моря;

все то же, но высадка морского десанта будет более масштабной. Цель – захватить еще и побережье Черного моря, включая Одессу и Бессарабию. Появится возможность соединиться с Приднестровьем;

самый масштабный вариант агрессии – это когда Россия будет атаковать с юга и севера. Цель – взять в окружение всю группировку украинских войск на востоке.

Военный эксперт Владислав Волошин считает, что украинские военные давно отрабатывают все российские сценарии прямого вторжения, поэтому любая масштабная военная операция против Украины обернется Москве большой кровью:

«Украинские военные также понимают, как могут развиваться события, поэтому все противодействие мы также отрабатываем на учениях, которых уже несколько прошло именно в данном регионе».

Он также отмечает, что для проведения наступательных действий России необходимо иметь преимущество в войсках в три раза, а на участках прорыва – в семь. Состав украинской армии – 250 000 человек, 200 000 участников боевых действий, а еще территориальная оборона, полиция, Нацгвардия, СБУ, партизаны.

«Зная состояние российских Вооруженных сил, я сомневаюсь, что больше 300 000 смогут выставить. А теперь самое интересное. По статистике, 5-7% погибают в первые несколько дней. От трехсот тысяч 5% – это 15 000… На такие потери никто не пойдет», – говорит Владислав Волошин.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

Накануне министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупированные Донбасс и Крым, ведь речь не идет о территориальном споре – мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.

