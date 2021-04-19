Врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в Украине. По его мнению, уже в течение ближайших 2-3 недель ситуация улучшится.

Об этом он сообщил в комментарии «Обозревателю».

«Так или иначе у нас должен начаться спад – и по сезонным причинам, и по причинам того, что так много украинцев переболело, что вирусу будет все труднее и труднее найти, кого бы заразить», – считает он.

Донской также добавил, что украинцы уже приобрели определенный коллективный иммунитет:

«Определенный иммунитет от коронавируса мы уже выработали. Но нужно провести исследование и знать цифру. Глупо прикидывать там, где проще исследовать».

По его словам, среди медиков, работающих вместе с ним в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ, уже в феврале переболели коронавирусом более половины сотрудников:

«Во время этой вспышки еще добавится достаточно большое количество. Кроме того, есть определенное небольшое количество людей, которые получили хотя бы первую прививку. Среди активных жителей городов иммунитет получила, возможно, половина».

Как ранее сообщила инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, вакцинироваться от COVID-19 нужно всем, единственным противопоказанием является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины.

Как сообщалось, в США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.