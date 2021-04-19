Погода 20 апреля в Украине обещает быть солнечной и теплой, но местами все же возможны осадки. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Воздух в среднем прогреется до 10-13 градусов. Отметим, ночью на западе, севере и местами в центре держались заморозки, поэтому утром будет прохладно. На юге температура будет до 16 градусов тепла. При этом осадки — дожди — ожидаются на востоке и юге страны. "Ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности — оранжевый) 21-22 апреля в большинстве областей, кроме крайнего юга страны и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (И уровень опасности — желтый) 20 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности — желтый) ", — предупредили синоптики. Напомним, 19 апреля, Киев снова занял первое место в мире по загрязнению воздуха, возглавив этот антирейтинг второй раз. Уровень загрязнения воздуха был равен 255 при норме в 50, что превышало норму в несколько раз.