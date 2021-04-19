СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам», — говорится в сообщении.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», — сообщили в СБУ.

Как сообщалось ранее, вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной.

Напомним, Россия продолжает наращивать военную мощь на границах с Украиной. Так, накануне Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря. Помимо этого Москва угрожает выслать 152 тысячи украинцев, которые работают в РФ нелегально. При этом в российском информационном пространстве часто упоминают несколько сценариев агрессии России.