Украинским военнослужащим запретили отвечать на провокации пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. На сегодняшний день, ситуация в зоне ООС продолжает оставаться напряженной.

«Украинским войскам приказано не реагировать на провокации. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать», — заявил чиновник.

Кулеба подчеркнул, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. По его словам, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами.

«Выстрел снайпера — это преднамеренное убийство», — уточнил он.

«Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта», — резюмировал министр.

https://www.youtube.com/watch?v=8RgCtMFOh2M&ab_channel=UkraineMFA

Как мы уже рассказывали ранее, российский наемник на оккупированном Донбассе выстрелил из автомата в подростка 15 лет и боевики пытаются «повесить» это преступление на ВСУ.

А Лукашенко заявил, что Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, Киев от нее отказался.