Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать. Процедура предусмотрена стратегией развития банковского сектора от 2018 года, снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено и в меморандуме с МВФ.

О том, чего ждать после приватизации украинцам, говорится в материале «Обозревателя».

НБУ отмечает, что переход банка из одних рук в другие должен произойти безболезненно. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться. Регулятор не допустит кардинальных изменений. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые собственники.

В Национальном банке также заявили, что рассматривают в качестве покупателя европейские или американские банковские группы, которые придерживаются жестких правил поведения на рынке и дорожат своим именем.

«Это общемировой тренд. В этом контексте совершенно неважно, кто именно является акционером того или иного финучреждения. Все они подчиняются общим правилам для всех участников рынка, должны выполнять нормативы, проходит стресс-тестирование, утверждать стратегические планы и т. д.», – пояснил советник главы правления Кредитвест банка.

Гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене собственника. В то же время, вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала. В конце концов, это валюта, которая заходит в страну с целью покупки акций.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк обновил правила пополнения бизнес-карточек (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов.

Бывший глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет объявлен в розыск.