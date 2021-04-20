21 апреля отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Великобритания празднует День рождения королевы Елизаветы II, а Италия — День основания Рима. Кроме того, в этот день Йом а-Шоа — День памяти жертв Холокоста, а церковь чтит память святого Иродиона — апостола от семидесяти. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Родион Ледолом

В этот день церковь чтит память святого Иродиона — апостола от семидесяти. По преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

Приметы 21 апреля

Родион воды принес, стал соху перепахать овес.

На Руфа дорога разрушается.

Когда дуб развернется в заячье ухо — сей овес.

Овес сей, когда березовый распускается.

День рождения королевы Елизаветы II

Елизавета II (Елизавета Александра Мария — действующая королева Великобритании и королевств Содружества с Виндзорской династии) родилась 21 апреля 1926 года. Елизавета — старейший монарх в истории своей страны по возрасту и рекордсмен по времени пребывания на британском престоле. По традиции день рождения каждый год пышно празднуется в Виндзорском замке. Начинается он с прогулки по городу. Также обязательно дается 21-зарядный салют, который звучит в полдень. По случаю дня рождения королевы на зданиях органов власти по всей стране традиционно вывешивают государственные флаги.