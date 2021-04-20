Проект Google Arts & Culture внес борщ в список «традиционных российских блюд».

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке это простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком» — указано в сообщении.

В то же время, на странице проекта от Google отмечено, что, на сегодняшний день, существуют разные рецепты борща, в том числе «украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой)».

«С течением времени в рецептах появились новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом», — указано на сайте проекта.

Также в перечень «традиционных российских блюд» вошли шашлык, блины, окрошка, бефстроганов, гречневая каша, пельмени, сырники, салат Оливье и винегрет.

Как мы уже рассказывали ранее, посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от всемирно известного кулинарного гида Michelin, который накануне назвал его русским блюдом.

Также напомним, борщ – традиционное и, наверное, самое любимое блюдо украинцев. Оказывается, с его помощью можно не просто вкусно отобедать, но и похудеть. В этом поможет специальная диета на борще.