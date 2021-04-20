В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 20 апреля — по всей стране дожди, местами с грозами.

Грозы прогнозируются в Винницкой, Черкасской, Донецкой и Луганской областях. Сильные ливни синоптики обещают на крайнем юге, юго-востоке и востоке.

Температура воздуха будет в среднем 10-13 градусов тепла, местами до 15.

«20 апреля днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях сильные дожди и порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый)», -предупредили синоптики.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.