В Украине зафиксировано 8 940 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 2042 человека, выписаны из больниц — 950, умерли — 367.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1961956 человек;

выздоровели — 1499752 лица;

летальных случаев — 40 367;

проведен ПЦР-тестов — 8996039.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздничных выходных.

В Украине уже подтверждено более 1200 случаев повторного заражения COVID-19 на сегодняшний день.