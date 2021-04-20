Президент России Владимир Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, Киев от нее отказался.

Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит только от Украины. По его мнению, Киеву следует уступить в вопросе национальных интересов:

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет».

Он также добавил, что обсуждал вопросы урегулирования ситуации, как с бывшим президентом Петром Порошенко, так и с нынешним — Владимиром Зеленским:

«Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны».

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия стянула к границе с Украиной самую большую группу войск в современной истории.

А пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что решение России закрыть часть акватории Черного моря в США назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины и «неспровоцированной эскалацией».