На переговорах подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) удалось начать согласование дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря содействию главы СММ ОБСЕ господина посла Халита Чевика, стороны прошли первое чтение в полном объеме», — указано в сообщении.

Дату следующей встречи ТКГ (для второго чтения) определят представители ОБСЕ. Такое заседание может пройти еще до конца этой недели.

«Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте», — подчеркнули в пресс-службе.

Как мы уже рассказали ранее, Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

В то же время, украинским военнослужащим запретили отвечать на провокации пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.