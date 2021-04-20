Пасху в этом году украинцы будут праздновать 2 мая. Традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Другими словам, снова будут столпотворения, которые в дальнейшем могут спровоцировать новую вспышку COVID-19. Зная это, некоторые чиновники заранее предупредили об ужесточении карантинных ограничений.

Так, уже известно, что во Львове готовят протокол, по которому будет проходить празднование Пасхи. Документ подразумевает празднование на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими.

По словам мэра Андрея Садового, священнослужители разрешают верующим самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой:

«Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность».

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал дополнительные карантинные ограничения на Пасху:

«У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем».

Интересно, что несмотря на высокую заболеваемость COVID-19 в Украине «Укрзализныця» запускает 16 дополнительных поездов на праздники — на протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород.

Официально власти не планируют объявлять локдаун на Пасху, призывая к сознательности украинцев.

«У нас уже есть опыт празднования таких важных праздников (речь о Пасхе, — ред.). Хоть у нас и продолжается вакцинация, но скопление людей на сегодняшний день до сих пор представляет угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам нужно быть рассудительными», — заявлял на днях президент Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов также заявлял, что карантин на Пасху и майские праздники в Украине не планируют усиливать. В каждой области будут действовать те ограничения, которые будут введены накануне праздников.