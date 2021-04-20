Украина не будет возобновлять ядерный статус, от которого она отказалась в 1994 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на время пресс-конференции для иностранных СМИ.

Как пояснил чиновник, Украина не нарушала свои обязательства относительно ядерного оружия и не собирается этого делать. Кулеба также отметил, что слова украинского посла, который и сделал соответствующее заявление насчет ядерного статуса, нельзя вырывать из контекста.

По словам министра, таким образом дипломат пытался объяснить, что сейчас Украина пытается обеспечить свою безопасность в условиях угрозы со стороны России.

https://www.youtube.com/watch?v=8RgCtMFOh2M&t=2293s&ab_channel=UkraineMFA

Как мы уже рассказывали ранее, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

Тем временем, часть украинцев считает, что его наличие может помочь Украине противостоять агрессии со стороны России, но некоторые все же выступают против такой идеи.