Одним из приоритетных направлений ведения государственной политики в Министерстве юстиции Украины является так называемая «борьба с рейдерством». Массово вносятся изменения в законодательство, создаются многочисленные комиссии, как на местных уровнях да и в министерствах. Однако, как уже повелось в нашей стране, никакое рейдерское действие не может быть совершено без молчаливого предварительного согласования с недобросовестные чиновниками. Именно они, вопреки закону и за значительное вознаграждение, выдают документы для легализации недобросовестные приобретения собственности.

Одним из таких чиновников на Тернопольщине был и остался главный госисполнитель области Андрей Хичий. Этот чиновник уже давно решил, что имеет право торговать недвижимостью всей области по собственному усмотрению, без всяких на то законных оснований, при этом шантажируя законных владельцев. Схема на первый взгляд — простая — незаконные действия происходят через «Сайт электронных торгов арестованного имущества». Под заказ желающих или конкурентов в бизнесе, Андрей Хичий реализует заказное имущество граждан и гарантирует его вступления в собственность. Реализация этого коррупционного процесса происходит через государственных исполнителей, на которых Хичий оказывает противоправное давление, грозит увольнением или раскрытием предыдущих преступных действий, которые были сделаны по его же указанию.

Как Хичий помогал купить нужным людям кирпичный завод в Бережанах Один из заказов поступил Хичию с просьбой приобрести в собственность кирпичный завод в г. Бережаны Тернопольской области общей площадью 11124,2 кв.м., владельцем которого является ООО «Первая производственная кирпичная компания» с юридическим адресом в г. Киеве.

Приближенных к закону оснований реализовать заказ не был, поскольку территориальная подведомственность Тернопольской государственной исполнительной службы не распространяется на территорию Киевской области. Но, десятилетия практики в реализации многочисленных коррупционных схем и организации рейдерства Хичия не оставили законным владельцам никаких шансов.

На исполнении в Бережанскому межрайонном отделе исполнительной службы находились исполнительные производства, где должником выступали предыдущие владельцы данного Кирпичного завода — ООО «Надія-2». Под давлением Хичий А.М. государственный исполнитель наложил арест и передал на реализацию имущество, которое не принадлежит должнику.

С такими противоправными действиями категорически не смогла смириться начальник Бережанского межрайонного отдела исполнительной службы Светлана Пересада, которая затребовала у государственного исполнителя производства и провела проверку. По результатам данной проверки Светлана Пересада 13.08.2019 вынесла постановление, которым согласно выписок установила факт отсутствия в собственности ООО «Надія-2» Кирпичного завода и постановил отозвать поданную в ГП «СЕТАМ» заявку по реализации незаконно арестованного имущества.

13.08.2019 по выходным № 8794 постановление о проверке исполнительного производства направлено Хичий А.М. для прекращения проведения электронных торгов Кирпичного завода. Данном постановлении Хичий А.М. дальнейшего хода конечно не дал, и уже 03.09.2019 заказ был выполнен, Кирпичный завод сменил владельца, а Хичий А.М. обогатился на 15000 долларов США.

Такого рода беспредел не прошел мимо внимания министерских чиновников, но конечно же не для того, чтобы прекратить незаконную деятельность, а с целью получения лакомой судьбы от заработка Хичий, который забыл поделиться. Так, Департаментом государственной исполнительной службы по результатам целевой внеплановой проверки от 27.11.2020 установлено, что вопреки законодательству обращено взыскание на имущество, не принадлежащее должнику. Однако, Хичий не был привлечен к ответственности, ведь вовремя вспомнил табличку деления.

Больше года Хичий А.М. противоправно запрещал государственным исполнителям передать на реализацию помещение «Клуба прекрасный город» владельцем которого является экс народный депутат Роман Заставный. И только 200 000 грн. взятки от взыскателя смогло напомнить взяточнику Хичий о надлежащем исполнении своих должностных обязанностей — после чего он дал согласие на выполнение данного решения суда.

«Волчий» аппетит Хичия к государственным средствам

Анализируя коррупционную деятельность Хичия можно с уверенностью сказать, что работая на любой должности у него всегда был хороший аппетит в государственный бюджет. В должности начальника Тернопольского районного отдела ГИС Хичий за несколько месяцев смог обокрасть государство на огромную сумму денег. Можно примерно провести аналогию и минимально рассчитать, что по подобному сценарию за годы руководства Хичий сумма убытков должна исчисляться в десятках миллионов гривен.

Управлением СБУ велось расследование уголовного производства по нанесению руководством ДВС ущерб государству в особо крупных размерах, путем не взыскание в доход государства значительных сумм исполнительного сбора. Особенностью этого уголовного производства стала подделка и подмена официальных документов, шантаж, покрытие преступных действий — все в лучших традициях Хичий.

Конечно такие преступления должностных лиц юстиции также не остались без внимания правоохранительных органов, правда ненадолго, поскольку государственный бюджет, как чиновников, так и правоохранителей интересуют мало. Совсем другое дело — собственный достаток. Поэтому в уголовном производстве резко прекратилось расследование и «спустилось на тормозах».

Так, 25.12.2017 в адрес Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области поступил запрос Службы безопасности Украины №69 / 14-10731 о предоставлении информации за период 2016 по исполнительным производствам, которые находились на исполнении в Тернопольском районном отдел ГИС и по которым предусмотрено взыскание исполнительного сбора в доход государства, с указанием номеров исполнительных производств, лиц, принимавших решение об окончании исполнительных производств, лиц, утверждали постановления об окончании исполнительного производства и указанием постановлений которыми завершено исполнительные производства и которыми не принято вывода исполнительного сбора. В соответствии со ст. 28 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (в редакции Закона состоянию на 28.12.2015) в случае неисполнения должником решения имущественного характера в срок, установленный частью второй статьи 25 настоящего Закона для самостоятельного его исполнения, постановлением государственного исполнителя с должника взыскивается исполнительский сбор в размере 10 процентов суммы, подлежащей взысканию или возврату, или стоимости имущества должника, подлежащего передаче взыскателю по исполнительному документу.

Запрос Службы безопасности Украины №69/14-10731 был направлен с целью проверки информации по установлению неправомерных действий Хичия, который утверждал постановления о завершении исполнительных производств. В соответствии со ст. 83 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (в редакции Закона состоянию на 28.12.2015) контроль за своевременностью, правильностью и полнотой исполнения решений государственным исполнителем осуществляет начальник отдела.

То есть, в случае нарушения требований ст. 28 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в части не вывод десяти процентов исполнительного сбора ответственность должен нести руководитель органа государственной исполнительной службы Хичий А.М..

27.12.2017 запрос Службы безопасности Украины №69/14-10731 направлено для рассмотрения уже начальником управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области Хичий в Тернопольский районный отдела ГИС. Дано поручение по информированию, руководителем отдела передано заместителю начальника Тернопольского районного отдела ГИС Цимбалистий С.В..

12.02.2018 начальником Тернопольского районного отдела государственной исполнительной службы в адрес Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области за исх. № 6555 дан ответ на поручение о предоставлении информации с приложениями на 25 листах, о чем есть соответствующая отметка о получении.

В предоставленной в адрес Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области за исх. № 6555 ответы с приложениями на 25 листах описывались исполнительные производства, где были выявлены нарушения Хичия А.М., а именно в данной информации утверждалось, что сумма украденных средств Хичия за этот незначительный период достигала более 1000000 грн. О получении ответа с приложениями на 25 листах за исх. №6555 свидетельствует отметка о получении 13.02.2018.

Как позже стало известно, Хичием скрыто информацию с приложениями на 25-ти листах и предоставлены для СБУ другую подмененую информацию на 2-х листах, которую подписала за руководителя отдела и подменила Цимбалиста Светлана Владимировна.

Лишь позже Цимбалиста С.В. призналась, что подмена документов происходила при ее участии и участии начальника отдела организационной работы, документирования и контроля ГТУЮ В Тернопольской области Романюк Виты Романовны, по незаконному указанию Хичия А.М..

Наблюдая за размахом этого коррупционера, можно сделать вывод, что скоро тернополяны перестанут спать спокойно думая — захочет Хичий и в них что-то «отжать». А Министерство юстиции Украины и правоохранительные органы бездействуют, делая вид, что это норма для демократического правовой страны.

Источник: korupciya.info