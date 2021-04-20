Появились новые спутниковые снимки, на которых можно увидеть, как Россия продолжает стягивает войска к границам Украины.

Свежие снимки со спутника опубликовала газета The Wall Street Journal. На них изображены многочисленные самолеты и танки.

Фотографии были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies. Ее директор Дэн Яблонский опубликовал снимки, чтобы развеять сомнения относительно того, что на самом деле «происходит в очень неспокойном регионе».

На одном из фото изображена авиабаза в оккупированном Крыму, где на бетонной взлетной полосе выстроены несколько истребителей Су-30. Еще в марте истребителей здесь не было. На других виден лагерь под Воронежем, куда РФ стягивает войска с последних чисел марта.

На снимках различимы вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.

Как полагают бывшие и нынешние американские чиновники, передислокация авиации призвано усилить политическое влияние Москвы на Украину.

«Они развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск», — заявил бывший участник командования НАТО Филипп Бридлав.

Как мы уже рассказывали ранее, в Евросоюзе призвали Россию отвести свои войска от границы с Украиной.

А также, в США считают, что Украина смогла бы отбить открытое военное вторжение России, поскольку у нашей страны есть военный потенциал для отражения атаки РФ.