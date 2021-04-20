Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы», — рассказал спикер спецслужбы.

Как сообщалось ранее, СБУ проводит или еще проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей.

Напомним, Россия продолжает наращивать военную мощь на границах с Украиной. Так, накануне Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря. Помимо этого Москва угрожает выслать 152 тысячи украинцев, которые работают в РФ нелегально. При этом в российском информационном пространстве часто упоминают несколько сценариев агрессии России.