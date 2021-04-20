На Донбассе 19 апреля боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Пивденного — противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Майорска боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.

С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военных нет.

Ранее министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупированные Донбасс и Крым, ведь речь не идет о территориальном споре – мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе.