Решение России закрыть часть акватории Черного моря в США назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины и «неспровоцированной эскалацией».

Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, США глубоко обеспокоены планами России заблокировать часть Черного моря:

«Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины».

Как сообщалось 15 апреля, Россия намерена закрыть часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта до октября 2021 года.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин накануне заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украину из-за обострения ситуации на Донбассе.

Кристина Квин также сообщала, что Конгресс США одобрил выделение дополнительной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на улучшение ситуации в сфере безопасности.