Новая поставка вакцины от коронавируса (AstraZeneca) в рамках глобального механизма COVAX ожидается 22 апреля.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».

«У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX — ред.). Это 367 тысяч доз», — сообщил он.

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

«Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», — подчеркнул главный санврач.

Как сообщала ранее инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, вакцинироваться от COVID-19 нужно всем, единственным противопоказанием является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины.

В США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.