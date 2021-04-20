В Украине могут продлить учебный год из-за карантина, вызванных пандемией COVID-19.

Об этой заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Чиновник назвал условие при котором начало летних каникул будет перенесно.

«По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право», — уточнил Сергей Горбачев.

На сегодняшний день, в Украине продолжается вспышка COVID-19, которая была вызвана британским и африканским штаммами.

Большинство областей Украины все еще находится в «красной» карантинной зоне по числу заражений и по уровню смертности от коронавируса за сутки. В этих регионах детские сады и школы закрыты на карантин, дети отправлены на каникулы или переведены на дистанционное обучение.

Как мы уже рассказывали ранее, в Черкассах школьник прострелил себе голову в тире местной гимназии №9. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

А в Запорожской области ученицу 11 класса раскрыли как организатора суицидальной группы в сети, в состав которой входили 28 человек.