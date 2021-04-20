Двенадцать европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Подписи под документом, утверждающим ее создание, поставили 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 3 из Италии. Сейчас в УЕФА заявили, что футболисты из клубов Европейской Суперлиги не смогут выступать за свои сборные. Речь идет о турнирах, которые проходят под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе Чемпионате мира и Европы.

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, учредителями ESL стали: “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”, “Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Милан” и “Интер”.

Как пишет РБК-Украина, в УЕФА уже пригрозили участникам Суперлиги санкциями. В том числе, речь идет о запрете играть в европейских турнирах: Лиге Европы и Лиге чемпионов. Но под ограничения могут попасть не только непосредственно клубы, но и их футболисты.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что они не смогут выступать за сборные своих стран на Чемпионатах мира и Европы. По его словам, такое решение поддержали все футбольные конфедерации.Кому могут запретить играть за сборные

Эта санкция ставит под угрозу будущее футболистов топ-клубов в национальных командах. По крайней мере в существующих турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В некоторых сборных не смогут выступать больше половины заявленных игроков.За Англию из 25 игроков не смогут сыграть 14:

вратарь — Дин Хендерсон («Ман Юнайтед»);

защитники — Харри Магуайр и Люк Шоу (оба — «Ман Юнайтед»), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – «Ман Сити»), Эрик Дайер («Тоттенхем»), Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (оба — «Челси»), Киран Триппьер («Атлетико»);

полузащитники — Филип Фоден («Мансити») и Мэйсон Маунт («Челси»);

нападающие — Рахим Стерлинг («Ман Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Харри Кейн («Тоттенхем»).Сборная Франции может потерять 15 футболистов из 26:

вратарь — Уго Льорис («Тоттенхем»);

защитники — Рафаэль Варан и Ферлан Менди (оба – «Реал Мадрид»), Курт Зума («Челси»), Клеман Лангле («Барселона»);

полузащитники — Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»), Танги Ндомбеле и Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхем»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Тома Лемар («Атлетико»);

нападающие — Усман Дембеле и Антуан Гризманн (оба – «Барселона»), Антони Марсьяль («Ман Юнайтед») и Оливье Жиру («Челси»).Национальная команда Испании может не досчитаться 12 игроков из 24:

вратарь — Давид де Хеа («Ман Юнайтед»);

защитники — Эрик Гарсия («Ман Сити»), Серхио Рамос («Реал Мадрид») и Жорди Альба («Барселона»);

полузащитники — Родри («Ман Сити»), Серджи Бускетс и Педри (оба — *Барселона»), Маркос Льоренте и Коке (оба — «Атлетико»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»);

нападающие — Ферран Торрес («Ман Сити») и Альваро Мората («Ювентус»).

Сборная Италии потенциально теряет 8 футболистов из 29:

вратарь — Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

защитники — Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Боннучи («Ювентус»), Эмерсон («Челси»);

полузащитники — Николо Барелла («Интер»), Стефано Сенси («Интер»);

нападающие — Федерико Бернардески и Федерико Кьеза (оба — «Интер»).За Германию не смогут сыграть 6 игроков из 23:

вратари — Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и Бернд Лено («Арсенал»);

защитник — Антонио Рюдигер («Челси»);

полузащитники — Илкай Гюндоган («Ман Сити») и Кай Хавертц («Челси»);

нападающий — Тимо Вернер («Челси»).

Одновременно с этим ESPN сообщает, что УЕФА не планирует исключать клубы-основатели Суперлиги из нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В полуфиналы этих турниров пробились сразу пять клубов-основателей нового скандального турнира.