В начале мая жителей Украины ждут длинные выходные, в связи с праздником Пасхи. Так, у работников с пятидневной рабочей неделей будет целых четыре выходных дня подряд. Нерабочими будут суббота — вторник, с 1 по 4 мая.

Нерабочими будут суббота — вторник, с 1 по 4 мая, напоминает Народна Правда.1 мая, в субботу — Украина отмечает День труда, а Пасха в 2021 году празднуется 2 мая.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В связи с этим, по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин на Пасху и майские праздники в Украине не планируют усиливать. В каждой области будут действовать те ограничения, которые будут введены накануне праздников.

Также напоминаем, пасхальная корзина за год в Украине подорожала приблизительно на 25%. В этом году украинцам придется потратить около 800 гривен.