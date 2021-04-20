Летом 2021 года в условиях карантина лишь немногие страны будут открыты для украинцев. К сожалению, мир не может победить пандемию COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «1+1».

По его прогнозу, лето 2021 года будет напоминать лето прошлого года:

«Лето будет напоминать лето 2020 года. Не все страны откроют свои учреждения для оздоровления туристов».

Виктор Ляшко рекомендует планировать свой летний отдых на территории Украины:

«Планируйте отдых в «зеленых» зонах, в местах где есть меньшее скопление людей, где можно спокойно отдохнуть, не подвергая себя опасности».

Как сообщалось ранее, самая тяжелая ситуация с COVID-19 сейчас наблюдается в Киеве, где в больницах уже заняты почти 75% коек с кислородом.

В Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздничных выходных.