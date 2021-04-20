Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь — Киев, скончался 13 апреля.

Об этом «Стране» сообщила потерпевшая Анастасия Луговая.

По предварительным данным, Рудзько скончался от рака мозга.

«Нам сообщили, что Рудзько умер 13 апреля. Неизвестно, что произошло. Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел — Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти — рак мозга. Но это еще подтверждается. Умер он в реанимации, в какой больнице — неизвестно. Прошла уже неделя, но документов еще нет, они готовятся. Непонятно, почему так долго», — комментирует Луговая.

Отметим, следующее судебное заседание по делу должно состояться 19 мая. Кроме Рудзько потерпевшая судится и с «Укрзализныцей», которая, по ее мнению, также должна нести ответственность за нападение.

«19 мая должен быть суд. У нас иск «2 в 1» — и на «Укрзализныцю», и на Рудзько. Теперь дело закроют по причине смерти обвиняемого, и автоматически закроется и дело против УЗ. Но если УЗ признает свою вину, то 19 мая может быть уже последнее судебное заседание по этому делу. Если же УЗ вину не признает, мы будем подавать повторный гражданский иск на «УЗ». У нас еще много вопросов к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров в поездах», — отметила Анастасия Луговая.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 31 июля 2020 года в поезде Мариуполь – Киев. Трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил Луговую и попытался изнасиловать на глазах у ее сына. При этом проводники «УЗ» просили девушку не вызывать полицию, а также предлагали деньги за молчание.

Накануне 62-летний житель села Счастливое Херсонской области, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, признался в преступлении.

Жители села Счастливое в Херсонской области, где накануне изнасиловали и убили 7-летнюю Машу Борисову, говорят, что подозреваемый держал в страхе все село, отличался неадекватностью, демонстрировал детям гениталии. При этом некоторые не верят в то, что убил Машу именно он, люди соглашаются, 62-летний Николай был неадекватным, но на убийство не способен.